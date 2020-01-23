В Беларуси разрабатывается национальная стратегия "Достойное долголетие"

Сейчас продолжительность жизни в нашей стране составляет в среднем 74 с половиной года. По прогнозам специалистов Минтруда, через 10 лет эта цифра будет уже 80. Эксперты ООН утверждают: если более 7 % людей в стране старше 65-ти лет, население считается старым. В Беларуси этот показатель сейчас уже вдвое больше. Через десять лет, по прогнозам, он будет более 20 %, а к 2050 году доля пенсионеров составит не менее трети. Цель стратегии "Достойное долголетие" - максимально повысить уровень и качество жизни пожилых людей. Сегодня документ рассмотрели на заседании Национального комитета по народонаселению при Совмине. О ключевых моментах расскажет Светлана Лукьянюк.



О достойном долголетии сегодня говорят во многих странах. Количество людей преклонного возраста растет. И здесь важно не просто просчитывать наперед пенсионные выплаты, но и позаботится о качестве медобслуживания, развитии образовательных услуг и тех же кружков по интересам в малых и больших городах. Ведь многие на заслуженном отдыхе не хотят просто сидеть в четырех стенах дома.







У Тамары Ивановны уже четвертый месяц утро начинается активно и с улыбкой. О центре во Фрунзенском районе столицы для своих одногодок узнала из газеты. Признается, на пенсии потеряла спортивную форму, а ведь раньше профессионально занималась лыжами. Теперь снова в расписании много движений: скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика, а еще - разговоры по душам. Галина Васильевна пришла в центр одной из первых. Видела, как он развивался, как открывались спортивные и творческие кружки. Сейчас здесь занимаются около 170 человек. Занимаются и преподаватели, и волонтеры. Именно для таких активных белорусов, у которых глаза горят, национальная стратегия Беларуси "Достойное долголетие". Она призвана сделать жизнь на пенсии интересной. Проект рассматривался сегодня на Национальном комитете по народонаселению при Совмине. Основное в нем - повысить качество жизни.





Количество пенсионеров в мире растет

При разработке нашей стратегии посмотрим и международный опыт, в том числе и по укреплению демографической безопасности. На это обратил внимание вице-премьер Игорь Петришенко. По данным ООН, население страны считается стареющим, если тех, кому за 65 - более 7 %. У нас вдвое больше. А через 30 лет и вовсе будет треть. Но не у нас одних. Такая же картина и в шести десятках стран. Здесь две причины: низкая рождаемость и рост продолжительности жизни. И часто именно на пенсии появляется время, чтобы повысить финансовую грамотность или выучить иностранный язык.

В приоритете - решение вопросов занятости