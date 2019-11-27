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В Беларуси разрабатывают комплекс мер для более эффективного противодействия наркопреступности
В свое время около пяти лет назад реакцией на возрастающую накроугрозу стали достаточно серьезные меры борьбы. Это позволило переломить ситуацию, поставить заслон на пути распространения спайсов. За эти годы были выявлены новые риски, а также недостатки в законодательстве.
В конце октября все это обсудили на специальном совещании у Президента. В результате Глава государства поручил разработать дополнительные подходы в борьбе с наркопреступностью.
Действовать исходя из принципа справедливости
Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Исходя из принципа справедливости, Президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы. Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях, если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу"
.
По словам Валерия Мицкевича, также возможно помилование случайно оступившихся. Однако здесь будет индивидуальный подход.
Что касается работы правоохранителей, то она должна строиться не на как можно большем задержании мелких сбытчиков, а выявлении крупных каналов поставки наркотиков и лабораторий. Целью должна быть не очередная галочка в отчете, а снижение количества смертей от передозировки наркотиков.
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