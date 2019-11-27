В Беларуси разрабатывают комплекс мер, направленных на повышение эффективности борьбы с наркоугрозой и профилактики таких преступлений

Реальную угрозу глобальной и региональной безопасности представляют и наркотики. Уродуя молодое поколение, разрушая личности, они укрепляют и международный терроризм. Беларусь на перекрестке мировых путей вынуждена противостоять этому злу и извне, и внутри.



В стране разрабатывают комплекс мер, направленных на повышение эффективности борьбы с наркоугрозой, профилактики таких преступлений, а значит - укрепления внутренней безопасности и сохранения молодого поколения. Поручение прозвучало на совещании у Президента в конце октября.



В частности – изменить сами критерии оценки работы правоохранительных органов, обратить внимание на принцип справедливости и соизмеримости наказания за преступления с индивидуальным подходом к каждому делу. Да, закон есть закон, отвечать нужно по всей строгости. Но за каждым судебным делом, каждым приговором стоит очень конкретная жизненная ситуация, стоят люди, наша молодежь, наше будущее.



Рубить сплеча здесь нельзя. Нужно дать возможность вернуться в жизнь, учиться, работать. К 1 января следующего года Президентом поручено расставить все точки над "i". Что содержится в этом комплексе мер, и стоит ли осужденным ждать помилования?



Репортаж Алеси Высоцкой.







Комплекс мер для более эффективной борьбы с наркотиками

Беларусь накрыла цунами из наркотической синтетики в 2013-м - это был пик спайс-эпидемии, которую рассматривали не иначе как вызов нации. Именно тогда с пугающей частотой мы слышали о страшных смертях, о полетах детей с крыш, кукарекающих студентах в метро и вырезанных глазах, когда друзья после синтетики проверяли - что в голове у их товарища-робота. Употребление - одна сторона проблемы. Беларусь столкнулась в те годы с еще одним страшным трендом - когда быстрый заработок на закладке наркотиков становился модным у молодежи.

Эксперты, аналитики, люди государственные задались вопросом - как это остановить. И Президент принял принципиальное решение, которое стало тем самым спасательным кругом для нации.

Вот эти исторические кадры, совещание у Главы государства. Главный итог - жесткий и комплексный подход в борьбе с наркопреступностью. И это был фактически единственный способ остановить ту волну. Это сейчас белорусский опыт в борьбе с синтетикой называют уникальным и прогрессивным на разных международных площадках - будь-то ОДКБ или ООН. А тогда только внедрялась инициатива введения понятий «базовое вещество» и «аналог», чтобы разом закрыть дорогу в Беларусь дизайнерским наркотикам.





За прошедшие пять лет число наркопреступлений сократилось в 1,5 раза

А совершенных с участием несовершеннолетних - примерно в 5 раз. Все эти годы правоприменительную практику в стране анализировали. В Администрацию Президента поступало много обращений как со стороны осужденных, так и от людей, чьи родственники пострадали или погибли от употребления наркотиков. Обо всех случаях докладывалось Главе государства. И Президент их услышал.

В конце октября было собрано специальное совещание. Отдельные случаи были рассмотрены детально: Президент был инициатором этого. В результате поручил разработать дополнительные подходы в борьбе с наркопреступностью и к 1 января 2020 года расставить точки над "i". К этому моменту выработан комплекс мер, который еще предстоит внедрить в жизнь. Президентом на этом этапе поддержан. Из важнейшего - пересмотрены критерии оценки эффективности работы правоохранителей! В основе - не количество выявленных преступлений, а качество! В первую очередь (как говорил Президент на совещании) - выявлять тех, кто распространяет наркотики, для кого это бизнес.





Действовать, исходя из принципа справедливости

Принцип справедливости - важнейшее, на чем не раз заострял внимание Глава государства. Наркотики калечат судьбы. И индивидуальный подход к каждому случаю теперь закладывается в работу всей правоохранительной системы. И государство рассматривает возможность дать второй шанс вернуться к нормальной жизни тем, кто оступился впервые.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Исходя из принципа справедливости, Президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы. Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу".

Как поясняют в Администрации Президента, будет учтено все: обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение. Если все это будет позволять применить данный подход, то под ответственность родителей/родных-близких (тех, кто поручается за него) нормы могут быть пересмотрены. Новость об этом уже обсуждают матери детей, осужденных за наркотики. Понятно: у каждой - своя история и ребенок лучший, не достойный заключения. Но совершено преступление, наказание неизбежно, суд вынес приговор. Но теперь есть надежда на возвращение сыновей, вставших на путь исправления, в семью.

Брестчанка Наталья не хочет называть своей фамилии и показывать лицо в кадре: то, что случилось в ее семье два года назад, она не афиширует. 16-летнего сына задержали за передачу наркотиков. Осудили на 9 лет колонии. О малолетних заключенных женщина раньше читала в интернете, но никогда не думала, что это может произойти с ее ребенком. За решеткой подросток уже полтора года. Если таким, как он, будет дана возможность начать жизнь заново, - это отличная новость.

Тесная связка в профилактике наркомании Минздава и Министерства образования, работа интернет-разведки. Эти направления тоже будут усилены наравне с антинаркотической пропагандой в СМИ. И сегодня в МВД подписали информационную стратегию по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в Беларуси на 2020-2025 годы.





По оценкам ООН, наркотики употребляет каждый двадцатый человек на планете