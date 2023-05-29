В Беларуси разрабатывают тест для выявления онкозаболеваний на разных стадиях

Своевременная диагностика - белорусские ученые-медики занимаются разработкой теста для выявления более 60 видов онкозаболеваний на разных стадиях. PanTum Detect предназначен для обследования здоровых людей. Тест точный. Проходить его медики рекомендуют тем, кому за 40. И при этом для выполнения теста есть определенные ограничения. Все, кто захочет его пройти, заполнят анкету.