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В Беларуси разрабатывают тест для выявления онкозаболеваний на разных стадиях

Своевременная диагностика - белорусские ученые-медики занимаются разработкой теста для выявления более 60 видов онкозаболеваний на разных стадиях. PanTum Detect предназначен для обследования здоровых людей. Тест точный. Проходить его медики рекомендуют тем, кому за 40. И при этом для выполнения теста есть определенные ограничения. Все, кто захочет его пройти, заполнят анкету.

По всей стране планируется открыть более 120 лабораторий по забору крови, начнут в Витебской области уже в июне. Также нашими онкологами внедрена CAR-T-терапия. Такой способ успешно работает для взрослых и детей.

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