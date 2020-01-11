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В Беларуси разрабатывают уникальное лекарство против онкозаболеваний
Белорусские ученые продолжают работать над тем, чтобы наша жизнь становилась комфортнее и экологичнее. Такие исследования не остаются незамеченными. На этой неделе топ-10 белорусских исследований 2019-го опубликовали на самых разных платформах.
Юлия Гризунт встретилась с некоторыми ньюсмейкерами и узнала, как происходят открытия мирового уровня. Позади 5 лет кропотливой работы. Впереди - еще в 2 раза больше. Чтобы создать уникальное лекарство, нужно почти 2 десятилетия. Но не каждому, кто готов потратить столько времени на разработку, это удается. Сегодня в мире всего 50 оригинальных форм лекарств от рака, и белорусские химики вывели новую конкурентоспособную субстанцию. Белорусские ученые Александр Фарина и Елена Калиниченко уже разработали формулу, следующий шаг - испытания.
Экспресс-тест на рак разрабатывают в белорусских лабораториях
Онкология на ранних стадиях излечима. Парадокс в том, что страшная болезнь поначалу практически не проявляется. И выявить ее самостоятельно невозможно. Экспресс-тест на рак пока нельзя купить ни в одной аптеке. Но в лабораториях Академии наук уже занимаются и такой разработкой. Специальная субстанция при взаимодействии с кровью может распознать лейкемию на ранней стадии. Ученые Института биофизики уже подготовили такую формулу. Когда экспресс-тест на рак крови появится, провести анализ можно будет даже в домашних условиях. Кроме того, такие исследования могут стать платформой для создания экспресс-тестов и на другие виды онкологии.
Еще одна проблема, с которой борются сейчас мировые умы, - изменения климата. Предотвратить их невозможно. А значит, надо и отсюда извлечь экономическую пользу. Белорусский ученый Ирина Данилович совместно со своими иностранными коллегами исследует трансформацию погоды в Восточной Европе. На самом деле - климат здесь плавно меняется уже 30 лет.Кто первым научится извлекать реальную выгоду, тот и будет диктовать свои условия не только на своем, но и международном рынке. К слову, именно эта разработка, как и еще 9, попали в топ-10 исследований белорусской Академии наук в 2019 году. В почетном списке - наши физики, историки, экологи. Десятки имен, которые напечатаны на страницах престижных международных журналов. Об их исследованиях рассказывают на разных языках на международных конференциях. А мы благодаря их работе живем лучше и дольше. Зачастую не подозревая, чья это заслуга.
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