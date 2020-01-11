В Беларуси разрабатывают уникальное лекарство против онкозаболеваний

Белорусские ученые продолжают работать над тем, чтобы наша жизнь становилась комфортнее и экологичнее. Такие исследования не остаются незамеченными. На этой неделе топ-10 белорусских исследований 2019-го опубликовали на самых разных платформах.



Юлия Гризунт встретилась с некоторыми ньюсмейкерами и узнала, как происходят открытия мирового уровня. Позади 5 лет кропотливой работы. Впереди - еще в 2 раза больше. Чтобы создать уникальное лекарство, нужно почти 2 десятилетия. Но не каждому, кто готов потратить столько времени на разработку, это удается. Сегодня в мире всего 50 оригинальных форм лекарств от рака, и белорусские химики вывели новую конкурентоспособную субстанцию. Белорусские ученые Александр Фарина и Елена Калиниченко уже разработали формулу, следующий шаг - испытания.











Экспресс-тест на рак разрабатывают в белорусских лабораториях

Онкология на ранних стадиях излечима. Парадокс в том, что страшная болезнь поначалу практически не проявляется. И выявить ее самостоятельно невозможно. Экспресс-тест на рак пока нельзя купить ни в одной аптеке. Но в лабораториях Академии наук уже занимаются и такой разработкой. Специальная субстанция при взаимодействии с кровью может распознать лейкемию на ранней стадии. Ученые Института биофизики уже подготовили такую формулу. Когда экспресс-тест на рак крови появится, провести анализ можно будет даже в домашних условиях. Кроме того, такие исследования могут стать платформой для создания экспресс-тестов и на другие виды онкологии.