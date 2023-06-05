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В Беларуси разработали новый вид изделий медназначения
В Беларуси разработали новый для страны вид изделий медицинского назначения. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии.
Успешно завершен научный проект, который выполняла инновационная лаборатория РНПЦ. Речь идет о разработке эталонных штаммов микроорганизмов (ЭШМ).
Как поясняется, ЭШМ являются лабораторными стандартами, использующимися при проведении микробиологических исследований, они служат для повышения эффективности, стандартизации и контроля качества этих исследований. Ранее в Беларуси применялись только ЭШМ зарубежного производства, обычно из американской коллекции ATCC.
Белорусские специалисты разработали технологию изготовления, провели клинические испытания. Госрегистрацию прошли первые 10 отечественных ЭШМ, организовано производство и выпущены опытные серии. Внедрение разработки в республике обеспечит доступность ЭШМ для микробиологических лабораторий, снизит затраты на приобретение этих лабораторных стандартов. К тому же это определенный вклад в импортозамещение.
Фото: Минздрав
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