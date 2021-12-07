В Беларуси разработана дорожная карта по развитию гастрономического туризма. Документом предусмотрено: расширение сети объектов белорусской кухни, включение их в комплексные туристические маршруты, а также проведение мероприятий по продвижению особенностей национальной кухни, кулинарных традиций и в целом гастрономического потенциала страны (это мастер-классы, дегустации, фестивали, выставки и ярмарки).