В Беларуси развернута российская система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф"

Российская система противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" развернута в Беларуси. ЗРК перебазировали с Дальнего Востока на полигон в Брестской области. Боевые расчеты готовятся к боевому дежурству в составе единой региональной системы ПВО. Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и провел подготовку к выполнению учебно-боевых задач. Маневры проходят в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Напомним, "Триумф" работает по целям на дальности до 400 километров. Ранее подразделения совершили марш протяженностью более 9 тысяч км из пункта дислокации в Хабаровском крае. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.