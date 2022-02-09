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В Беларуси развернута российская система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф"

Российская система противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" развернута в Беларуси. ЗРК перебазировали с Дальнего Востока на полигон в Брестской области. Боевые расчеты готовятся к боевому дежурству в составе единой региональной системы ПВО. Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и провел подготовку к выполнению учебно-боевых задач. Маневры проходят в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Напомним, "Триумф" работает по целям на дальности до 400 километров. Ранее подразделения совершили марш протяженностью более 9 тысяч км из пункта дислокации в Хабаровском крае. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.

Подразделения российской армии уже вошли во взаимодействие с подразделениями радиотехнических войск Беларуси, откуда в том числе смогут получать информацию о воздушной обстановке в небе над Союзным государством. Вместе с системами ПВО большой дальности работают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Они могут вести стрельбу как по воздушным, так и по наземным целям в любое время суток вне зависимости от погодных условий.

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