ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси развивается промышленный туризм

Новые эмоции, знания, а, возможно, и выбор будущей профессии. Белорусы и гости нашей страны все больше посещают отечественные предприятия в качестве промышленных туристов. За четыре года гостями МТЗ стали более 15 тысяч человек. Большой интерес к БелАЗу, кондитерским и молочным комбинатам. Для предприятий это как коммерческие, так и имиджевые проекты.

Для посетителей возможность ближе познакомиться с легендарными брендами и настроить контакты. В промышленный тур отправилась и наша съемочная группа. Рассказывает Алексей Кондратенко. (видео)


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все