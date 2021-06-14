В Беларуси развивается промышленный туризм

Новые эмоции, знания, а, возможно, и выбор будущей профессии. Белорусы и гости нашей страны все больше посещают отечественные предприятия в качестве промышленных туристов. За четыре года гостями МТЗ стали более 15 тысяч человек. Большой интерес к БелАЗу, кондитерским и молочным комбинатам. Для предприятий это как коммерческие, так и имиджевые проекты.