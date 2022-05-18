В Беларуси развивается теннис на инвалидных колясках

Хочется верить, что для юных спортсменов дорога в большой спорт будет открытой. А пока белорусских действующих атлетов, в том числе и паралимпийцев, не допускают до участия в международных соревнованиях.

Как глоток свежего воздуха на этом фоне - возможность участия теннисистов в личных турнирах, а значит, и набор рейтинговых очков. А вот теннис на инвалидных колясках в Беларуси развивается недавно, но наши ребята готовы бороться за самые высокие места. В эти дни, к примеру, белорусы выступают на международных состязаниях в Турции.

В Беларуси успешно развивается теннис на инвалидных колясках

Анастасия сама в прошлом профессиональная теннисистка, мастер спорта. Когда уже подумывала о завершении карьеры, оказалась на тренировке колясочников. Тут же поступило предложение поработать с ребятами. Тогда это направление паралимпийского спорта только начинало развиваться. Спортсменов разрекламировали как перспективных, а главное - трудолюбивых.

Спорт для сильных духом

Артем Ермак 10 лет назад в результате несчастного случая (обвалилась кладка) получил перелом поясничного отдела позвоночника. В итоге инвалидная коляска. Многие поспешили сказать: это приговор, но только не он сам.

Травма Вадима Стрельского не приобретенная - у него врожденная спинномозговая грыжа. Вадим может ходить даже без костылей. Но заниматься спортом безопаснее на коляске. В спортивном прошлом танцы на колясках, гонки, лыжи, даже баскетбол. Сейчас остановился на теннисе.





Неудачный прыжок с тарзанки усадил Андрея Фильчука в коляску. Трудности принятия и осознания - он, как и многие другие, признается: все это было. Но потом пришло понимание: жизнь на этом не заканчивается. А спорт - как один из инструментов раскрасить ее новыми яркими красками.

Спорт должен быть вне политики

Теннисистам-паралимпийцам отчасти повезло. Если можно так сказать. Они могут и выступают на международных личных турнирах в нейтральном статусе. Имеют возможность набирать рейтинговые очки. Да, путь на командные чемпионаты мира или Европы им, как и всем остальным, закрыт. Но не в характере спортсменов даже в такой непростой ситуации складывать руки. День ото дня они выходят на корт и работают на пределе возможностей.

Ядвиге Скоробогатой попробовать себя в теннисе не удалось. Зато она чемпионка и многократный призер Паралимпиады в лыжных гонках, взяла бронзу и в метании копья.За ее плечами 5 Паралимпиад, и она точно знает цену главного для каждого спортсмена старта.





Белорусские паралимпийцы продолжают бороться за свои права