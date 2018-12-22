Нововведения в образовании для эффективной работы агропромышленного комплекса! В Беларуси развиваются профильные классы аграрной направленности. Как в городских, так и в сельских школах страны более тысячи учеников получают такие знания, а укрепляет их практика на сельхозпредприятиях. У старшеклассников есть возможность поступить в профильные вузы, а в перспективе стать специалистами. Про выбор профессии и подготовку кадров для АПК - Алексей Кондратенко.

Земляника, вишня или слива! Только на таких занятиях узнаешь весь научно-практический "вкус" этих и других культур. С осени десятиклассники Деревнянской средней школы положили в свою корзину знания по растениеводству. Зима - период для животноводства.

Впрочем, у этого класса кроме факультативной есть и основная учебная специализация.

Образование по сельскохозяйственной тематике - дело известное, но сами аграрные классы - явление относительно новое. В этом году по всей стране их открыли в двухстах двух школах. Больше всего агроклассов в Могилевской области.

В центральном регионе их 37. Самые большие - в Крупском, Борисовском районах. Отличается в АПК и Столбцовский, где аграрии из хозяйства "Деревное" с удовольствием делятся со школьниками своим опытом. А тем, кто будет учиться в профильном вузе, и дополнительной стипендией помогут.

Пока же старшеклассники определяются с точным выбором профессии.

Деревнянская школа сотрудничает с аграрно-техническим университетом в Минске почти 20 лет. Причем такая кооперация приносит добрые плоды.