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В Беларуси развиваются профильные классы аграрной направленности
Нововведения в образовании для эффективной работы агропромышленного комплекса! В Беларуси развиваются профильные классы аграрной направленности. Как в городских, так и в сельских школах страны более тысячи учеников получают такие знания, а укрепляет их практика на сельхозпредприятиях. У старшеклассников есть возможность поступить в профильные вузы, а в перспективе стать специалистами. Про выбор профессии и подготовку кадров для АПК - Алексей Кондратенко.
Земляника, вишня или слива! Только на таких занятиях узнаешь весь научно-практический "вкус" этих и других культур. С осени десятиклассники Деревнянской средней школы положили в свою корзину знания по растениеводству. Зима - период для животноводства.
Впрочем, у этого класса кроме факультативной есть и основная учебная специализация.
Образование по сельскохозяйственной тематике - дело известное, но сами аграрные классы - явление относительно новое. В этом году по всей стране их открыли в двухстах двух школах. Больше всего агроклассов в Могилевской области.
В центральном регионе их 37. Самые большие - в Крупском, Борисовском районах. Отличается в АПК и Столбцовский, где аграрии из хозяйства "Деревное" с удовольствием делятся со школьниками своим опытом. А тем, кто будет учиться в профильном вузе, и дополнительной стипендией помогут.
Пока же старшеклассники определяются с точным выбором профессии.
Деревнянская школа сотрудничает с аграрно-техническим университетом в Минске почти 20 лет. Причем такая кооперация приносит добрые плоды.
Впереди еще вторая половина учебного года. А уже летом знания по аграрной тематике ученики смогут закрепить во время длительной практики в Белорусском аграрно-техническом университете.
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