В Беларуси реализуется 26 государственных программ

В Барановичском районе на сегодняшний день 554 многодетные семьи, в которых воспитываются более 1 500 детей. Конечно, сегодня государство обеспечивает и социальные гарантии. Это и льготное кредитование при строительстве жилья, и трудовые гарантии матерям, адресная помощь и пособия и, конечно же, семейный капитал. В 2021 году в районе семейным капиталом воспользовалась 179 семей - и это только в одном регионе.

Оксана Щерба, начальник отдела Барановичского райисполкома, председатель Барановичской районной организации Белорусского союза женщин