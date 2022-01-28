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В Беларуси реализуется 26 государственных программ
В Беларуси реализуется 26 госпрограмм. Все они архиважны для людей. И здесь государство не намерено экономить.
За последний год, например, в программе здравоохранения реализовано 17 проектов по реконструкции объектов здравоохранения. Это и РНПЦ "Мать и дитя", и областная детская больница в Бресте. Естественно, государство вкладывает и в образовательный вектор, только за прошлую пятилетку 72 построенных детских садика и 20 школ и гимназий. Такие же амбициозные планы и на эту пятилетку.
В Барановичском районе на сегодняшний день 554 многодетные семьи, в которых воспитываются более 1 500 детей. Конечно, сегодня государство обеспечивает и социальные гарантии. Это и льготное кредитование при строительстве жилья, и трудовые гарантии матерям, адресная помощь и пособия и, конечно же, семейный капитал. В 2021 году в районе семейным капиталом воспользовалась 179 семей - и это только в одном регионе.
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