3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси реализуют проект "Здоровые города и поселки" - профильный межведомственный совет обсудил дальнейший план развития
Как в Беларуси реализуют проект "Здоровые города и поселки" и каким будет план работы по формированию ЗОЖ на ближайшие годы сегодня обсудил профильный межведомственный совет под председательством вице-премьера Игоря Петришенко. Задача программы, которая масштабно реализуется уже несколько лет, - создание полноценной здоровьесберегающей среды. В работе много направлений: от здорового питания на предприятиях и своевременной диспансеризации до физической активности и безопасных условий труда. В правительстве уверены: здоровье - один из приоритетов проводимой на местах политики развития регионов. Предприятия-участники пилотных проектов, где активно работают в этом направлении, уже демонстрируют большую эффективность производств. Для работников, которые следуют ЗОЖ, предусмотрена система поощрений.
В проекте "Здоровые города и поселки" участвуют 147 населенных пунктов страны. В том числе столица, Гомель, Гродно и Могилев. География проекта ежегодно расширяется.
Президент
Все
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все