В Беларуси реализуют проект "Здоровые города и поселки" - профильный межведомственный совет обсудил дальнейший план развития

Как в Беларуси реализуют проект "Здоровые города и поселки" и каким будет план работы по формированию ЗОЖ на ближайшие годы сегодня обсудил профильный межведомственный совет под председательством вице-премьера Игоря Петришенко. Задача программы, которая масштабно реализуется уже несколько лет, - создание полноценной здоровьесберегающей среды. В работе много направлений: от здорового питания на предприятиях и своевременной диспансеризации до физической активности и безопасных условий труда. В правительстве уверены: здоровье - один из приоритетов проводимой на местах политики развития регионов. Предприятия-участники пилотных проектов, где активно работают в этом направлении, уже демонстрируют большую эффективность производств. Для работников, которые следуют ЗОЖ, предусмотрена система поощрений.