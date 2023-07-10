В Беларуси реализуют совместный проект по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета

Об импортозамещении и модернизации производств говорили сегодня, 10 июля, в российском Екатеринбурге, где открылась выставка "Иннопром".

Желающих попасть туда в первый же день оказалось так много, что на подъездной трассе скопилась гигантская пробка. Такой интерес к промышленным новинкам у "Иннопрома" впервые. Посмотреть было на что, к тому же многие машины и моторы уже почти на 100 % состоят из комплектующих предприятий Союзного государства. Об интересах в работе сообща - Светлана Лукьянюк.

Международная выставка "Иннопром" - это вечный двигатель. И это не только про то, что здесь сплошь механизмы и идеи, воплощенные в движении. Эту выставку промышленники ждут целый год. Сегодня технологии меняются быстро, и тут важно не пропустить момент.

Беларусь в этом году выступает здесь страной-партнером. 1/10 часть нашего огромного стенда в 3 тыс. кв. м занимают белорусские станки. В целом все продиктовано спросом. Кабмин России одобрил и межправсоглашение по станкоинструментальной промышленности с нами.

Для того чтобы иметь производство, нужно иметь средство производства, а это станки. Это наиболее важная отрасль для любой страны. Можно сказать, что это безопасность страны. Владимир Туровец, ОАО "Институт Белоргстанкинпром"

В кооперации с Россией уже не первый год, поэтому проектов достаточно много: гусеничный трактор собираем с Башкортостаном, погрузчики - с Ростовом, мини-беспилотники - с Татарстаном и т. д.

У МТЗ на выставке большие контрактные планы. Значит, наших тракторов на российских полях станет еще больше.

Да что там тракторы, из комплектующих нашего МТЗ собрали гоночный болид. Мимо него уж точно никто здесь не проходит, сложно удержаться, чтобы не сделать фото на память. Говорят, это самая посещаемая здесь фотозона. Не прошли мимо нее и премьер-министры. Так что маркетинговый ход получился отличный.





В кооперации с Россией мы уже сделали много, например, троллейбусы с автономным ходом, которые ездят на улицах Екатеринбурга и не только.

Здесь 82 % локализации белорусско-российских компонентов, остальное (15 %) с дружественных стран и чуть-чуть критического импорта. Здесь реализованы все современные решения: информационной системы, системы контроля состояния водителя. Полностью низкий пол. Тарас Мурог, гендиректор ОАО "Белкоммунмаш"

Попытки остановить наши машины были тщетны. Самосвалы уже покоряют карьеры. Нужную гидравлику будем выпускать вместе с Россией, производство открывается в Беларуси.

Быстро вместе строим и новые заводы. За 9 месяцев в Уфе вырос такой, где будут выпускать оборудование для обработки зерна. Сейчас Беларусь и Россия согласовали к реализации 17 инвестиционных импортозамещающих проектов в машиностроении и микроэлектронике с общим объемом инвестиций более 80 млрд российских рублей.

В этот день белорусский премьер-министр Роман Головченко был в Екатеринбурге на авиазаводе. Мы уже поставляем детали и узлы для российских самолетов, но планы куда шире.

В рамках выставки будет подписана комплексная программа сотрудничества между Республикой Беларусь и Россией в сфере авиастроения, что придаст еще больший стимул этой работе. Нами и российскими партнерами принято совместное решение о реализации в Республике Беларусь совместного проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета. Этот важнейший проект ознаменует собой переход Беларуси в клуб стран-авиапроизводителей при поддержке нашей братской России. Роман Головченко





Это 13-й по счету "Иннопром", и 10 лет мы участвуем в нем. Рекордное количество экспонентов и региональных компаний. Сегодня тон на деловой части программы сменился. Уже не говорят о том, как выстоять предприятиям в условиях санкций. А оптимистично смотрят вперед.

Мы не просто с регионами Беларуси в партнерских отношениях, мы - тот регион Российской Федерации, который имеет собственное представительство в республике. Активно работаем по целому ряду направлений, активно идет работа между нашими сельхозпроизводителями. Прошлый год показал, что большое количество техники, которое приобретается нижегородскими аграриями, это техника, произведенная в Республике Беларусь. Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области России