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В Беларуси реальные денежные доходы в I квартале выросли на 9,1 %

Реальные доходы белорусов ускорили рост. В I квартале относительно прошлогоднего показателя - плюс 9 %.

Отмечается, что в общем объеме доходов львиную долю занимает оплата труда, далее идут пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты - это без малого четверть. Лишь затем доходы от предпринимательской деятельности.

Статистические данные сформированы за вычетом налогов и с учетом инфляции.

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