В Беларуси регистрация учащихся на ЦЭ продлится по 5 апреля

В Беларуси продолжается регистрация учащихся 11-х классов на централизованный экзамен. Продлится она по 5 апреля. Подать документы на прохождение ЦТ можно будет с 9 по 22 апреля. А контрольные цифры приема в вузы станут известны до 1 апреля.

Есть и новшества в проведении централизованного экзамена в этом году. Одно из них - время прибытия учащихся в пункты проведения ЦЭ, оно сокращено до 30 минут. Централизованный экзамен пройдет в будни, а не в воскресенье, как в прошлом году.