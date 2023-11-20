В Беларуси регистрируются случаи заболевания корью

Заболевание серьезное, в 40 % случаев дает осложнения, такие как поражение мозга, энцефалит, отиты, влияние на органы зрения, пневмония. Поэтому я призываю вакцинироваться и прививать детей в соответствии с календарем прививок.

Александр Тарасенко,замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси