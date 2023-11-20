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В Беларуси регистрируются случаи заболевания корью

В Беларуси зарегистрировано 59 случаев заболевания корью. Они выявлены во всех областях, кроме Брестской. Симптомы заболевания: высокая температура, поражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, наличие сыпи. Треть случаев связана с выездом за границу, последние (в Минске и Минской области) отмечают среди непривитых в плановом порядке. Вакцинация является единственной эффективной мерой профилактики.

Заболевание серьезное, в 40 % случаев дает осложнения, такие как поражение мозга, энцефалит, отиты, влияние на органы зрения, пневмония. Поэтому я призываю вакцинироваться и прививать детей в соответствии с календарем прививок.
Александр Тарасенко,замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси

Вспышки кори выявлены в мировой статистике. По информации ВОЗ, более 9 млн случаев, из них 186 тыс. с летальным исходом.

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