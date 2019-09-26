В Беларуси реконструируют трассы Р23 и Р53

Дорожная сеть Беларуси в ближайшее время получит несколько модернизированных участков трасс. Как рассказали в Министерстве транспорта и коммуникаций, во-первых, продолжится реконструкция дороги Минск - Микашевичи. Через два года широкополосным станет ее участок от Слуцка до Солигорска. Это стратегическое направление: на юге Минской области возводят новый калийный комбинат. Кроме того, более современной будет и дорога на Борисов. Первый участок от Кургана Славы до города Смолевичи в 2020-м сделают бетонным и четырехполосным.



В этом году дорожные строители полностью завершат реконструкции гродненской трассы. А уже в следующем году приступят к модернизации М7. Это магистраль от Минска до границы с Литвой.