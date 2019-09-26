3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси реконструируют трассы Р23 и Р53
Дорожная сеть Беларуси в ближайшее время получит несколько модернизированных участков трасс. Как рассказали в Министерстве транспорта и коммуникаций, во-первых, продолжится реконструкция дороги Минск - Микашевичи. Через два года широкополосным станет ее участок от Слуцка до Солигорска. Это стратегическое направление: на юге Минской области возводят новый калийный комбинат. Кроме того, более современной будет и дорога на Борисов. Первый участок от Кургана Славы до города Смолевичи в 2020-м сделают бетонным и четырехполосным.
В этом году дорожные строители полностью завершат реконструкции гродненской трассы. А уже в следующем году приступят к модернизации М7. Это магистраль от Минска до границы с Литвой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва