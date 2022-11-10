В Беларуси ремонтируют скульптуру железного зубра весом 70 тонн - что изменится?

О символах, которые объединяют белорусов и раскрывают нашу внутреннюю мощь и потенциал. Один из них - зубр. Его фигуру в увеличенном формате установили в 2003 году вдоль трассы М1 - (вблизи деревни Петковичи). Сегодня пришло время обновить арт-объект. Закончить работы планируют в декабре. Подробности апгрейда - у Ильи Цветкова.

Воплощение силы, мощи и благородства. Настоящий символ нашей страны - беловежский зубр. Этот арт-объект, пожалуй, знает каждый житель нашей страны: он встречает и провожает автолюбителей на трассе М1. Сейчас скульптура в мега-формате на реконструкции.

Символ Беларуси весом в 70 тонн

Почти 70 тонн листового металла, 28 метров в длину и более 20 в высоту. Габариты зубра впечатляют! Огромного железного исполина видно на расстоянии в десять километров!

Появился он на въезде в Брестскую область в 2003 году. Величественную скульптуру установили к "Дожинкам". Тогда смелый проект реализовали на Пинском судостроительном заводе. Инженеры, механики и сварщики работали над созданием "зубра-великана" больше месяца.

Ремонт железного исполина

После обследования гигантскую скульптуру в этом году решили обновить. Ремонт на непростом объекте проводит бригада специалистов-высотников. За дело взялась и команда промышленных альпинистов.





Мы уже около десяти лет занимаемся подобными работами, на таких объектах не могут работать простые строители, тут нужна и экипировка соответствующая, и опыт. У нас работает на объекте пять человек. У каждого свой фронт работ. Максим Коляда, директор частного альпинистского предприятия

Программа реновации комплексная. Специалисты проводят осмотр и реставрацию сварных швов, ремонтируют фундамент. Также, металлический арт-объект полностью обработают от коррозии - эта процедура обязательная в условиях нашего климата.

Под замену основные перегородки железобетонные, фундамент частично заменим. Наша задача - сделать заново качественную гидроизоляцию, чтобы внизу не скапливался конденсат. И мы делаем отток воды, опускаем прилегающий к ногам его фундамент. Руслан Ноздрин, главный инженер частного альпинистского предприятия

Зубр сменит окрас

На завершающем этапе обновления величественный "Зубр" сменит свой окрас. Однотонный терракотовый цвет скульптуры зачистят и нанесут с обеих сторон красочное 3D-изображение. Его концепция в процессе обсуждения.

Мы хотим сделать нашу скульптуру еще более привлекательной, поэтому мы постараемся удивить наших граждан, будут некоторые изменения по внешнему виду. Самое главное - это будет сделано качественно и на долгое время. Вячеслав Шпаковский, замдиректора ЖКХ Барановичского райисполкома

Туристическая достопримечательность