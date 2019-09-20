В Беларуси руководители госорганов продолжают приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров. Сегодня запланирована встреча у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко. 25 сентября на вопросы граждан ответит министр экономики Дмитрий Крутой, 27 сентября - министр информации Александр Карлюкевич. Обязательна предварительная запись.