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В Беларуси руководители госорганов продолжают приемы граждан и юрлиц в Совете Министров

Сегодня на вопросы белорусов ответит председатель Госкомитета по стандартизации Валентин Татарицкий. 13 сентября граждан выслушает министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, 18-го - министр юстиции Олег Слижевский. Приемы

пройдут также 20, 25 и 27 сентября. Обязательна предварительная запись.

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