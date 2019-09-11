В Беларуси руководители госорганов продолжают приемы граждан и юрлиц в Совете Министров

Сегодня на вопросы белорусов ответит председатель Госкомитета по стандартизации Валентин Татарицкий. 13 сентября граждан выслушает министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, 18-го - министр юстиции Олег Слижевский. Приемы



пройдут также 20, 25 и 27 сентября. Обязательна предварительная запись.