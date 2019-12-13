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В Беларуси руководители госорганов в Совмине продолжают личные приемы граждан
Сегодня на вопросы ответит председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. 18 декабря запланирована встреча с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко. Приемы пройдут 20 и 27 декабря. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.
Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.
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