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В Беларуси руководители госорганов в Совмине продолжают личные приемы граждан

Сегодня на вопросы ответит председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. 18 декабря запланирована встреча с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко. Приемы пройдут 20 и 27 декабря. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.

Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.


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