В Беларуси руководители госорганов в Совмине продолжают личные приемы граждан

Сегодня на вопросы ответит председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. 18 декабря запланирована встреча с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко. Приемы пройдут 20 и 27 декабря. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.



Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.





