В Беларуси руководители министерств и ведомств продолжают личные приемы граждан и юрлиц в Совмине

Cегодня решать проблемные вопросы будет председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. На 12 октября запланирован прием граждан министром юстиции Олегом Слижевским, на 17 - министром внутренних дел Игорем Шуневичем. 19 октября с белорусами встретится председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Прием у главы Минэкономики Дмитрия Крутого пройдет 26 октября, у министра культуры Юрия Бондаря - 31-го. Личный прием, проводится, как правило, по предварительной записи.