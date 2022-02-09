В Беларуси с 15 февраля начнут выдавать сертификаты о вакцинации с QR-кодом

С 15 февраля в Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации. В нем будет размещаться QR-код для мобильного приложения "Путешествую без COVID". При этом сертификаты старого образца будут считаться действительными до указанной на нем даты. Также появится единая информационная система учета лиц, которые прошли иммунизацию. Формирование сертификата будет осуществляться по желанию граждан, а вот внесение сведений станет обязательным. На время тестовой эксплуатации сертификаты будут выдаваться бесплатно. К 1 апреля 2022 года информационная система заработает по всей стране.