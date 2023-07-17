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В Беларуси с 17 июля стартует приемная кампания в вузы
17 июля стартует приемная кампания в вузы. В 2023 году 49 высших учебных заведений Беларуси планируют принять более 52 тыс. абитуриентов.
Подать документы можно с 9:00 до 18:00 ежедневно. В воскресенье - выходной, однако некоторые университеты делают исключения. До 25 июля принимают документы на бюджетные места, а до 9 августа - на платные. Те, кто сдает вступительные испытания, пройдут их с 26 июля по 2 августа. Зачисление будет проводиться по 4 августа на бюджетные места и по 11 августа - на платные.
В приемную комиссию с собой необходимо взять результаты двух ЦЭ, одного ЦТ, аттестат и характеристику. У выпускников прошлых лет с собой должны быть сертификаты трех ЦТ, аттестат или диплом колледжа. Дополнительно информацию можно получить на сайтах учебных заведений и Министерства образования или по звонку на горячую линию.
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