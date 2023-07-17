В Беларуси с 17 июля стартует приемная кампания в вузы

17 июля стартует приемная кампания в вузы. В 2023 году 49 высших учебных заведений Беларуси планируют принять более 52 тыс. абитуриентов.

Подать документы можно с 9:00 до 18:00 ежедневно. В воскресенье - выходной, однако некоторые университеты делают исключения. До 25 июля принимают документы на бюджетные места, а до 9 августа - на платные. Те, кто сдает вступительные испытания, пройдут их с 26 июля по 2 августа. Зачисление будет проводиться по 4 августа на бюджетные места и по 11 августа - на платные.