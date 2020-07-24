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В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет
Повышения зависят от роста среднемесячной заработной платы, которая увеличилась с четвертого квартала прошлого года на 5,5%.
Так, размер ежемесячного пособия на первого ребенка поднимется с 405 до 427 рублей. На второго и последующих - с 463 до 488 рублей. На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - с 521 до 550 рублей.
Данные размеры пособий будут действовать до 31 января 2021 года включительно.
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