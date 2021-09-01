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В Беларуси с 1 сентября повышаются трудовые пенсии

В Беларуси сегодня выросли трудовые пенсии.

Указ Президента предусматривает их повышение на 7 %.
Суммы у каждого пенсионера разные, итоговая цифра зависит от стажа и зарплаты. Так, средний размер пенсии по возрасту за сентябрь составит 545 рублей.


Лариса Яшкова, замначальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Беларуси: Важно понимать, кто может претендовать на такой размер пенсий. Это женщины, которые имеют стаж 38 лет, мужчины - 43 года, и уровень заработной платы и у женщин, и у мужчин - на уровне средней зарплаты работников республики. В стаж назначения пенсии входят, кроме работы, периоды военной службы для мужчин, периоды учебы и женщин, и мужчин, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком и иные виды деятельности, которые предусмотрены законодательством.


Пенсии будут повышены 2 миллионам 400 тысячам пенсионеров, а это каждый четвертый житель страны. На перерасчет направят 307 миллионов рублей. В целом в этом году на выплату пенсий будет израсходовано порядка 15 миллиардов рублей.



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