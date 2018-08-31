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В Беларуси с 1 сентября вырастут зарплаты

Так, увеличатся тарифные ставки педагогам и работникам системы здравоохранения, а также тарифная ставка первого разряда всем бюджетникам. Проект постановления Совмина подготовлен по поручению Главы государства и одобрен Президентом. Так, педагогическим работникам и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений предусмотрено повышение ставок на 20 %. Доплаты врачам и медсестрам повысят в размере 20 % и 13 %. Рост окладов провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов составит от 40 до 100 %.

После принятия документа средняя зарплата по стране у бюджетников к концу года увеличится до 860 рублей. Повышение поэтапное. К 2025 году Глава государства поручал зарплаты врачей и учителей удвоить.

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