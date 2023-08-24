3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси с 1 сентября вырастут зарплаты педагогов
В Беларуси с 1 сентября вырастут зарплаты педагогов. Самую большую надбавку получат учителя и преподаватели за классное руководство и кураторство учебной группы в размере 100 % базовой ставки. Доплаты устанавливает 265-е постановление Министерства образования. С начала учебного года размер надбавки за работу в отрасли учителям вырос на 15 % вместо прежних 6 % и составит 21 %. Кроме того, с 1 сентября в Беларуси более чем на 3 % повышается базовая ставка. С первого дня осени этот норматив составит 235 рублей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов