В Беларуси с 1 сентября вырастут зарплаты педагогов. Самую большую надбавку получат учителя и преподаватели за классное руководство и кураторство учебной группы в размере 100 % базовой ставки. Доплаты устанавливает 265-е постановление Министерства образования. С начала учебного года размер надбавки за работу в отрасли учителям вырос на 15 % вместо прежних 6 % и составит 21 %. Кроме того, с 1 сентября в Беларуси более чем на 3 % повышается базовая ставка. С первого дня осени этот норматив составит 235 рублей.