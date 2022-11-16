В Беларуси с 1 января 2023 года новый размер минимальной месячной зарплаты

В Беларуси со следующего года - новый размер минимальной месячной зарплаты.



С 1-го января она будет 554 рубля.

Такое решение принято Национальным советом по трудовым и социальным вопросам. По сравнению с началом нынешнего года прибавка более чем 20 %. В прошлый раз минималку пересматривали в октябре, установили на уровне 483 рублей.