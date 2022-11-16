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В Беларуси с 1 января 2023 года новый размер минимальной месячной зарплаты

В Беларуси со следующего года - новый размер минимальной месячной зарплаты.

С 1-го января она будет 554 рубля.
Такое решение принято Национальным советом по трудовым и социальным вопросам. По сравнению с началом нынешнего года прибавка более чем 20 %. В прошлый раз минималку пересматривали в октябре, установили на уровне 483 рублей.

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