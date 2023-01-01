В Беларуси с 1 января вступает в силу новый закон "О туризме", а также ряд нормативных правовых актов, принятых в его развитие. О новациях законодательства в туристической отрасли рассказал главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Александр Кречетов, сообщает БелТА.

Новым в осуществлении туристической деятельности станет то, что при оказании услуг в сфере международного выездного туризма туроператоры отныне будут обеспечивать оказание туристических услуг посредством одного из трех способов, предусмотренных данным законом. Таких способов три - вступивший в силу договор страхования ответственности туроператора, банковская гарантия, которая выдается на основании договора между туроператором и банком, а также участие в фонде ответственности туроператора.

Выбор способа остается за туроператором, но его наличие является обязательным. Туроператор становится исполнителем договора по оказанию туристических услуг, поскольку он и является тем лицом, которое формирует туры и обеспечивает их последующее продвижение. Агент в данном случае является уполномоченным представителем туроператора, и в договоре с туристом, если реализация тура происходит через турагента, должны быть четко прописаны его полномочия.

Распределение ответственности между туроператором и турагентом

Еще одним нововведением является распределение ответственности между туроператором и турагентом. "Туроператор отвечает как за свои туры, которые он реализует, так и за их качество, объем предоставляемых услуг. В то время как турагент, будучи представителем туроператора, отвечает за контакты с туристами, за надлежащее заключение договоров оказания туристических услуг, а также чтобы были правильно указаны реквизиты туроператора, сведения о туристе, выбранном туре. Тур должен быть выбран в соответствии с предпочтениями туриста, и, конечно же, в договоре обязательно должен быть указан способ обеспечения - если речь идет о выездном туризме. Также на турагенте лежит ответственность за прием и своевременный перевод денежных средств, которые он получает от туриста на расчетный счет туроператора", - сообщил Александр Кречетов.

Порядок формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности

В развитие закона о туризме приняты соответствующие правила оказания туристических услуг, утверждена новая типовая форма договора, которая учитывает данные особенности. "Эти документы были приняты постановлением Совета Министров от 11 августа 2022 года №523. Соответственно действующие правила утратят свою силу с 1 января", - добавил специалист.

Также определен порядок формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности. Реестр формируется и ведется в целях учета и систематизации сведений о субъектах туристической деятельности, осуществляющих деятельность на территории Беларуси.

Включению в реестр подлежат наименование субъекта туристической деятельности (фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя), место его нахождения, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для субъектов туристической деятельности - резидентов) или реестре (регистре) иностранного государства (для субъектов туристической деятельности - нерезидентов (при наличии такого номера)). Также в реестр вносятся учетный номер плательщика (для субъектов туристической деятельности - резидентов), обособленные подразделения (филиалы, представительства) юридического лица (при их наличии), место их нахождения, организационные формы туризма, вид туристической деятельности, адрес официального сайта, электронной почты и другие.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными и размещаются на официальном сайте Министерства спорта и туризма.

Также установлены формы заявления для включения сведений в реестр субъектов туристической деятельности, для внесения изменений в сведения, содержащиеся в данном реестре, для исключения и предоставления сведений из него.

Экскурсионное обслуживание

Изменения коснулись и экскурсионного обслуживания. Одно из новшеств - аттестация мобильного приложения как аудиогида для экскурсий по внутренним туристическим маршрутам Беларуси. Правительством утверждено соответствующее положение, каким образом проводится данная аттестация. Уполномоченным органом будет Национальное агентство по туризму. Предусмотрен порядок формирования соответствующей аттестационной комиссии, ее полномочия, а также порядок документов для аттестации аудиогидов.

"Срок аттестации - не реже одного раза в полугодие. Это связано с особенностями ее проведения: оценке подвергается не только сам текст экскурсии, но и техническое оснащение", - отметил эксперт.

Туристические информационные центры

Новации затронули деятельность туристических информационных центров. "Это важный институт развития въездного и внутреннего туризма, потому что с помощью таких центров осуществляется популяризация Беларуси как привлекательной страны для иностранных туристов. Для этих целей были предложены нововведения, которые предусматривают, что данные центры могут заниматься осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе туристической", - сказал Александр Кречетов.

По его словам, основное назначение туристических информационных центров - это информационное обслуживание, распространение сведений о Беларуси, ее туристическом потенциале. "Посредством таких центров можно получить всю необходимую информацию, какие экскурсии проходят в стране, какие места стоит посетить, какие возможности для туризма есть в Беларуси и так далее", - констатировал главный юрисконсульт.