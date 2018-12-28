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В Беларуси с 1 января вырастут некоторые пособия и стипендии

Это связано с изменением базовой величины. Согласно постановлению Совмина, она составит 25,5 рубля. Отметим, от базовой зависят и размеры налогов, сборов, штрафов и других выплат. В последний раз она менялась 1 января этого года с 23 до 24,5 рубля.

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