В Беларуси с 1 января вырастут некоторые пособия и стипендии

Это связано с изменением базовой величины. Согласно постановлению Совмина, она составит 25,5 рубля. Отметим, от базовой зависят и размеры налогов, сборов, штрафов и других выплат. В последний раз она менялась 1 января этого года с 23 до 24,5 рубля.