В Беларуси с 2016 года на четверть сократилось число заключенных под стражу фигурантов уголовных дел

Об этом накануне сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук на международной конференции. Основное внимание во время форума уделили как раз критериям избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, продолжительности ее применения, а также практике использования альтернативных мер. Конференция собрала представителей органов прокуратуры, судебной власти, адвокатуры из ряда стран ближнего зарубежья, а также экспертов из Совета Европы. Отмечается, что заключение под стражу - это радикальная мера, и она должна применяться только в самых необходимых делах.