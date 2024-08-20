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В Беларуси с 25 августа водители должны ездить с включенным ближним светом
В связи с началом учебного года в Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие МВД "Внимание - дети!". Об этом журналистам рассказал старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ Министерства внутренних дел Сергей Пивоваров, сообщает БЕЛТА.
Он рассказал, что профилактическая акция призвана повысить уровень ответственности родителей и водителей, привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей. Для этого в дни спецмероприятия движение транспортных средств в светлое время суток будет осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.
Он также добавил, что запланирован целый ряд профилактических мероприятий для детей и подростков. Особое внимание будет сосредоточено на проведении разъяснительной работы со взрослыми. "Накануне учебного года милиционеры посетят трудовые коллективы, разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за их нарушения", - отметил Сергей Пивоваров.
Еще одной акцией в преддверии нового учебного года станет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "В новый учебный год - безопасных всем дорог!". "Пройдет он 30 августа. В ходе проведения профилактических мероприятий особое внимание будет уделено работе по привлечению внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей на дорогах", - отметил старший инспектор.
Продолжатся мероприятия тем, что в течение первой недели учебного года сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, проведут с учащимися классные часы. "Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи вблизи школ и в местах интенсивного движения детей и пешеходов будут организованы дежурства сотрудников милиции", - рассказал Сергей Пивоваров.
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