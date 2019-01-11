ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси с февраля индивидуальному предпринимателю по-новому рассчитают единый налог

Подходы изменил обновленный Налоговый кодекс. Теперь в стране для ИП вводится единый региональный принцип различия ставок. Т.е. отдельно для столицы, областных, районных и других территорий. Это значит, что предприниматель, к примеру, районного центра, заплатит в казну одинаковую сумму, независимо от того, в каком районе страны он работает. Ранее у местной власти было больше полномочий менять налоговые ставки на своей территории. Теперь же кодекс прописал единые. Их можно лишь уменьшить. Максимум - вдвое.

Как отметили в профильном министерстве, налоговая нагрузка на ИП останется на уровне минувшего года.

А тем предпринимателям, кто платил единый сбор, позволят выбирать налоговый режим - упрощенную систему, общую либо уплату единого налога, как и прежде. Главное - уведомить свою инспекцию. Это нужно сделать до конца января.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все