В Беларуси с февраля индивидуальному предпринимателю по-новому рассчитают единый налог

Подходы изменил обновленный Налоговый кодекс. Теперь в стране для ИП вводится единый региональный принцип различия ставок. Т.е. отдельно для столицы, областных, районных и других территорий. Это значит, что предприниматель, к примеру, районного центра, заплатит в казну одинаковую сумму, независимо от того, в каком районе страны он работает. Ранее у местной власти было больше полномочий менять налоговые ставки на своей территории. Теперь же кодекс прописал единые. Их можно лишь уменьшить. Максимум - вдвое.