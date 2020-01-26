В Беларуси с февраля вырастут пособия на детей до 3 лет

Пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет вырастут в Беларуси с 1 февраля. Это связано с тем, что их пересчитывают два раза в год - в феврале и в августе. Соответственно, новые размеры пособия будут действовать до 31 июля включительно.

Размер пособия составит на первого ребенка 405 рублей 48 копеек, на второго и последующих детей - 463 рубля 40 копеек, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - 521 рубль 33 копейки. Дополнительно с февраля должны пересмотреть размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка.



