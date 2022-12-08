В Беларуси с начала года от удара током на рыбалке пострадали пять человек

В Беларуси за этот год от удара током на рыбалке пострадали пять человек, сообщает БелТА.

В Минэнерго уточнили, что из пяти пострадавших погибли четыре человека, из них двое несовершеннолетних. По данным Госэнергогазнадзора, большинство несчастных случаев во время рыбной ловли происходит вблизи воздушных линий элетропередачи 110 кВ.

"Один из таких случаев произошел 28 августа вблизи деревни Кулики Ляховичского района, где во время рыбалки со своим дедушкой 14-летний подросток зацепил удочкой провода линии электропередачи. Спасти его не удалось. Похожий случай зафиксирован 6 августа вблизи деревни Шандры Волковысского района, где 14-летний подросток также задел удочкой провода и получил удар током", - рассказали в пресс-службе.