В Беларуси с начала года выросло количество свободных рабочих мест

Сейчас в банке вакансий их более 80 тысяч. Но если найти работу самостоятельно все же не получается, в службе занятости готовы помочь освоить новую профессию либо получить стартовый капитал на открытие собственного дела. Не так давно заработали и комиссии по содействию занятости. Так, в Клецком районе за помощью в трудоустройстве обратилось около 150 человек, и почти каждому из них удалось подобрать достойное предложение.

Виктория Антоненкова продолжит. На хрупких женских плечах здоровье и безопасность более трехсот человек. Анастасия - специалист по охране труда. Работа не из легких, зато важная и интересная. Подходящую вакансию девушка начала искать около года назад, выходя из отпуска по уходу за ребенком. Смотрела в газетах, в интернете, спрашивала у знакомых. Кто-то подсказал обратиться в комиссию по содействию занятости населения. Специалисты завершили несколько месяцев безуспешных поисков всего за пару минут. Кандидатура Анастасии полностью устроила и работодателя. Компания долго искала подготовленного специалиста на полную ставку. Правда, найти такого в сельской местности было непросто. Помогла комиссия.





А вот Александру Анатольевичу с трудоустройством повезло не сразу. В комиссию по содействию занятости мужчина обращался несколько раз. Сначала предложили несколько вакансий, куда он не подошел по состоянию здоровья. Потом были временные работы. Но 2 месяца назад освободилось место, где навыки и опыт Александра Анатольевича оценили по достоинству. Слесарем-сантехником он работает больше 20 лет.

В Клецком районе комиссия по содействию занятости собирается дважды в месяц