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В Беларуси с начала года выросло количество свободных рабочих мест

Сейчас в банке вакансий их более 80 тысяч. Но если найти работу самостоятельно все же не получается, в службе занятости готовы помочь освоить новую профессию либо получить стартовый капитал на открытие собственного дела. Не так давно заработали и комиссии по содействию занятости. Так, в Клецком районе за помощью в трудоустройстве обратилось около 150 человек, и почти каждому из них удалось подобрать достойное предложение.

Виктория Антоненкова продолжит. На хрупких женских плечах здоровье и безопасность более трехсот человек. Анастасия - специалист по охране труда. Работа не из легких, зато важная и интересная. Подходящую вакансию девушка начала искать около года назад, выходя из отпуска по уходу за ребенком. Смотрела в газетах, в интернете, спрашивала у знакомых. Кто-то подсказал обратиться в комиссию по содействию занятости населения. Специалисты завершили несколько месяцев безуспешных поисков всего за пару минут. Кандидатура Анастасии полностью устроила и работодателя. Компания долго искала подготовленного специалиста на полную ставку. Правда, найти такого в сельской местности было непросто. Помогла комиссия.


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А вот Александру Анатольевичу с трудоустройством повезло не сразу. В комиссию по содействию занятости мужчина обращался несколько раз. Сначала предложили несколько вакансий, куда он не подошел по состоянию здоровья. Потом были временные работы. Но 2 месяца назад освободилось место, где навыки и опыт Александра Анатольевича оценили по достоинству. Слесарем-сантехником он работает больше 20 лет.

В Клецком районе комиссия по содействию занятости собирается дважды в месяц

Заседания проводят в городе или на выезде в одной из ближайших деревень. К каждому обратившемуся - индивидуальный подход. На трудоустройство уже направили более сотни человек. Больше половины получили работу. Эксперты прогнозируют, что дефицит кадров сохранится, особенно высокий спрос на рабочие специальности. Сегодня большая часть свободных мест приходится на Минск и Минскую область. Однако в регионах уже идет работа над расширением рынка вакансий.

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