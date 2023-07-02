В Беларуси с начала года задержали 27 нелегальных обменщиков криптовалюты, передает БЕЛТА.

С начала года правоохранители пресекли деятельность 27 человек, которые незаконно проводили операции по обмену криптовалют. Нелегальным способом им удалось заработать порядка Br22 млн.

В ведомстве отметили, что услугами обменщиков активно пользуются аферисты для обналичивания и конвертации похищенных денег, перечисляют средства организаторам или участникам преступных схем.

Для предупреждения преступлений в этой сфере МВД занимается проработкой вопроса: предположительно, такие операции с финансами в ближайшей перспективе можно будет провести только с помощью бирж ПВТ.

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