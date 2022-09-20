За пять месяцев в Беларуси с помощью электронных таможенных пломб выявлено более 6,5 тыс. нарушений

В течение суток в Беларуси навешивается порядка 2 тыс. электронных таможенныхпломб, под контролем ГТКдержит одновременнооколо 3 тыс. электронных пломб, а всего за время использования данной системы применили уже более 600 тыс. таких аппаратов. Об эффективности системы электронных таможенных пломбрассказал председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский в проекте Агентства теленовостей "Разговор у Президента".

Данную систему внедрили два года назад. Ситуация, сложившаяся из-за санкций, поспособствовала тому, чтобы внедрить систему электронной пломбы на все грузовые транспортные средства с регистрацией Европейского Союза. "Сейчас при помощи системы электронной пломбы мы можем отследить любой грузовик с регистрацией ЕС. Если такой грузовик нарушает ограничение у нас в стране, мы это быстро выявляем и привлекаем перевозчика к ответственности", - пояснил председатель ГТК.

За 5 месяцев действия ограничений на передвижение через границу европейских грузовиков при помощи системы электронной пломбыв Беларуси быловыявлено более 6,5 тыс. нарушений. "Эту систему мы применяем как для контроля, так и для уменьшения количества операций по досмотру. То есть если пломба навешена, значит товар идет под контролем, и нарушения там минимальны", - отметил Владимир Орловский.

Среди стран ЕАЭС Беларусь шагнула далеко вперед в применении системы электронной пломбы. "Наши коллеги в других странах только начинают такую систему создавать и применять ее где-то точечно. В Евразийском экономическом союзе подписано соответствующее соглашение о применении системы электронных пломб, в следующем году планируется приступить к его применению и использованию сквозной электронной пломбы на территории всего ЕАЭС. У Беларуси большой опыт, поэтому, думаю, наши технологии как раз пригодятся и будут использованы коллегамив других странах", - подытожил Владимир Орловский.