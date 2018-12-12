В Беларуси с пресс-туром находятся российские журналисты

Беларусь - открытая страна. Этот тренд государственной политики подтверждается не на словах, а на деле. Можно многое домысливать, рисовать страшилки, даже не имея представления о географическом положении. Но мудрость гласит: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Наши далекие гости, которые благодаря, в том числе, безвизу, смогли побывать в Беларуси, заново открывают для себя страну и не стесняются в словах признания. Другое дело - удивить ближайших соседей.

Пресс-туры российских СМИ стали уже доброй традицией. Некоторые из наших коллег по нескольку раз бывали в Беларуси. Но как признаются и сейчас, во время нынешней поездки, новой встречи ждут с интересом. Страна динамично развивается, а программа всегда предполагает новые объекты. В том числе и те, на которых завязана экономика двух стран, вокруг которых ведутся споры, и о которых приходится много писать. К примеру, Минский завод колесных тягачей. Выбор этого предприятия не случаен. МЗКТ - поставщик колесных платформ под современные системы вооружения России. Подобную продукцию начинает выпускать КамАЗ. Логичен вопрос: каковы перспективы у кооперационных связей. Или предприятие "Штадлер". Москва и Санкт-Петербург уже опробовали его продукцию. Сегодня журналисты убедились в надежности сборки и высказали мнение: двум странам необходимо увеличивать количество совместных производств. Какие еще выводы сделали наши коллеги и о чем спрашивали на местах.

Подробности у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк. Производство военпрома сегодня открыло двери для прессы. Интерес велик. И все вопросы-заготовки прежде всего руководству. И в первую очередь так будем сотрудничать или конкурировать с российским КамАЗом. Ведь экспорт восточной соседке шасси и платформ занимает процентов 70. На заводе уверяют, у каждого своя ниша, без дублирования.



Завод модернизировали. И сегодня готов выпускать как колесные шасси или платформы, так и цельные образцы вооружения на колесах. Это сейчас тренд - мир уходит от гусениц на колесный ход.



До 80 % техники и на военном параде на Красной площади Москвы везут наши тягачи. Обойти все площади за час просто нереально. Выбирают цеха, где изготавливают детали. Понятно, уйти отсюда без фото для зрителей и читателей, а также для себя лично невозможно.





Александр Иванчиков из Бурятии представляет, как сам говорит, альтернативное ТВ. В качестве эксперимента в подобных пресс-турах все снимает на телефон, причем до мельчайших деталей, и оправляет на родину. Кадры вчерашнего дня уже в эфире. А сегодня новые. В Беларуси он впервые, несмотря на то, что здесь живут родственники.



На предприятии россияне успевают и пообщаться с теми, кто работает на МЗКТ, и спросить про надежность обороны рубежей.





Вопросы обеспечения безопасности всегда ставятся во главу угла на белорусско-российских заседаниях разных уровней. И здесь важны и совместные учения, и современная техника в противовес современным вызовам и угрозам. Некоторые образцы, как говорят здесь, завтрашнего дня, сегодня презентовали российским журналистам. По сути, это были их первые открытые смотрины для общественности, причем не на макетах, а вживую.



Например, вот эта машина "Восток 3Д" - радиолокационная станция обнаружения объектов с воздуха. Глазами журналистов эти образцы увидят по всей России.

А вот эту не просто выставку, а техношоу прессе показали в Дзержинском районе. Дорожная, строительная, коммунальная и лесная техника "Амкодор" знакома россиянам. Но удивить удалось.





Техника с этого конвейера в российские регионы продается большими объемами. На втором месте в белорусском экспорте именно машины и оборудование после продуктов питания. Сегодня прессе рассказали, что уже подписаны новые контракты с Уфой и Сургутнефтегазом на поставку нашей коммунальной техники. Да и с Карелией готовы открыть совместные предприятия.



На новые контракты нацелен и "Штадлер". Его комфортные вагоны знают и уже оценили все, кто прилетает в аэропорты Москвы и до центра добирается на аэроэкспрессе. А трамваи этого инновационного производства готовы покупать в Санкт-Петербурге.





Уже завтра российскую прессу ждут в Парке высоких технологий и на первом молочном заводе. Запланированы экскурсии на "Минск-Арену" и стадион "Динамо". В преддверии II Европейских игр, которые Беларусь примет летом, эти сюжеты и статьи будут в повышенном спросе от Калининграда до Владивостока. Но помимо программы обязательной, журналисты хотят привезти и что-то еще.



