В Беларуси с сентября 2021 года выдали около 30 тыс. биометрических паспортов и ID-карт

В Беларуси выдано более 30 тысяч биометрических документов. Новые паспорта и ID-карты в нашей стране стали доступны с сентября этого года. Как отметили в МВД, услуга пользуется спросом: каждую неделю за документами нового поколения приходят около трех тысяч граждан - как белорусы, так и иностранцы, постоянно проживающие на территории страны. Наиболее активны жители столицы. По прогнозам специалистов, после снятия ковидных ограничений количество желающих получить биометрию увеличится. Сотрудники подразделений по гражданству и миграции отметили, что к наплыву посетителей готовы: все процедуры проводятся оперативно, чтобы избежать очередей.



Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Документ нового поколения не обязателен. Гражданин Республики Беларусь сам определяет, какие документы ему получить. В отношении иностранных граждан, которые постоянно проживают в Беларуси, биометрические документы обязательны. Они получают только биометрический вид над жительство, биометрический проездной документ РБ. Кроме того, наши подразделения начали реализовывать такую услугу, когда они выбывают на соответствующий адрес или по месту жительства гражданина в отношении определенной категории лиц по договоренности с территориальным подразделением по гражданству и миграции.



Владельцам биометрических документов открываются новые возможностив цифровом пространстве. При помощи ID-карты с цифровой подписью можно воспользоваться перечнем Национального портала электронных услуг. Планируется, что к электронной системе подключатся все госорганы - все необходимые справки и документы можно будет получить онлайн. Биометрический паспортпонадобится только для поездок за границу.



Сейчас граждане могут получить паспорт старого образца или нового - на выбор. Однако, получив биометрию, вернуться к прежнему варианту, невозможно.



Биометрические документы выдаются в любом подразделении милиции по предварительной заявке.