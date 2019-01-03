В Беларуси с тревогой следят за ходом поисково-спасательных работ в Магнитогорске

"Эта беда, пришедшая накануне нового года, не оставила равнодушных среди белорусов, и все мы склоняем голову в память о жертвах этой страшной трагедии. От имени белорусского народа и себя лично Глава государства выразил всему братскому народу самые искренние и глубокие соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".