3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси с тревогой следят за ходом поисково-спасательных работ в Магнитогорске
"В Республике Беларусь с тревогой и напряжением следят за ходом поисково-спасательных работ в Магнитогорске",
- говорится в соболезновании Президента Беларуси Александра Лукашенко Президенту России Владимиру Путину.
"Эта беда, пришедшая накануне нового года, не оставила равнодушных среди белорусов, и все мы склоняем голову в память о жертвах этой страшной трагедии. От имени белорусского народа и себя лично Глава государства выразил всему братскому народу самые искренние и глубокие соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов