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В Беларуси с тревогой следят за ходом поисково-спасательных работ в Магнитогорске

"В Республике Беларусь с тревогой и напряжением следят за ходом поисково-спасательных работ в Магнитогорске",

- говорится в соболезновании Президента Беларуси Александра Лукашенко Президенту России Владимиру Путину.

"Эта беда, пришедшая накануне нового года, не оставила равнодушных среди белорусов, и все мы склоняем голову в память о жертвах этой страшной трагедии. От имени белорусского народа и себя лично Глава государства выразил всему братскому народу самые искренние и глубокие соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".

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