3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси отменили самоизоляцию для контактов первого и второго COVID-уровней
Самоизоляцию для контактов первого и второго ковидных уровней отменяют в Беларуси. Новые правила начнут действовать с 22 декабря. Те же, кто сейчас находятся на карантине, должны соблюдать его до конца.
Согласно постановлению Совмина, обязательную самоизоляцию теперь должны проходить только граждане нашей страны, иностранцы и лица без гражданства с подтвержденной COVID-инфекцией. Несмотря на изменения, специалисты рекомендуют белорусам не забывать о правилах защиты - носить маски в общественных местах, помнить о безопасной дистанции, пользоваться антисептиками и прививаться.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов