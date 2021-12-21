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В Беларуси отменили самоизоляцию для контактов первого и второго COVID-уровней

Самоизоляцию для контактов первого и второго ковидных уровней отменяют в Беларуси. Новые правила начнут действовать с 22 декабря. Те же, кто сейчас находятся на карантине, должны соблюдать его до конца.

Согласно постановлению Совмина, обязательную самоизоляцию теперь должны проходить только граждане нашей страны, иностранцы и лица без гражданства с подтвержденной COVID-инфекцией. Несмотря на изменения, специалисты рекомендуют белорусам не забывать о правилах защиты - носить маски в общественных местах, помнить о безопасной дистанции, пользоваться антисептиками и прививаться.

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