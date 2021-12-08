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В Беларуси самый низкий в ЕАЭС уровень безработицы

Интересная статистика. В ЕАЭС за год самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Беларуси - 0,2 % к численности рабочей силы или 6,5 тысяч человек. В целом количество безработных в странах "пятерки" сократилось - рынок труда ЕАЭС уверенно восстановился после пандемии.

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