Охрана семейных ценностей - одно из приоритетных направлений деятельности нашего государства. Самая многодетная семья Беларуси живет в Ивацевичском районе Брестской области и воспитывает 14 детей.



Всего в Беларуси сегодня 110 тысяч многодетных семей. В них воспитываются более 360 тысяч ребят. А это 19 % общей численности детей до 18 лет.



Среди многодетных по количеству лидируют семьи с тремя детьми. Их более 88 тысяч. Четверых воспитывают около 16 тысяч семей, а пятерых и более - почти 6 тысяч. Каждая пятая многодетная семья проживает в Брестской области.



