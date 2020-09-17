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В Беларуси сегодня 110 тысяч многодетных семей
Охрана семейных ценностей - одно из приоритетных направлений деятельности нашего государства. Самая многодетная семья Беларуси живет в Ивацевичском районе Брестской области и воспитывает 14 детей.
Всего в Беларуси сегодня 110 тысяч многодетных семей. В них воспитываются более 360 тысяч ребят. А это 19 % общей численности детей до 18 лет.
Среди многодетных по количеству лидируют семьи с тремя детьми. Их более 88 тысяч. Четверых воспитывают около 16 тысяч семей, а пятерых и более - почти 6 тысяч. Каждая пятая многодетная семья проживает в Брестской области.
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