В Беларуси сегодня будет до +27°С

До 27 градусов тепла будет сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над европейской частью России. Будет малооблачно и без осадков. В утренние часы в отдельных районах страны ожидается туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха днем составит плюс 22-27 градусов.