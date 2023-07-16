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В Беларуси сегодня будет очень жарко - синоптики прогнозируют до +35 °C

В Беларуси сегодня будет очень жарко - синоптики прогнозируют до +35 °C

16 июля в Беларуси сегодня ожидается до 35 градусов жары, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА.

На большей части территории страны воздух прогреется до 30-34 градусов, по Брестской области - до 35 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного.

Фото:pixabay.com

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