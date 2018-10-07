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В Беларуси сегодня будет теплая и ясная погода

Дожди пройдут только местами. Воздух прогреется до 18 градусов, а по югу страны до 22. В начале недели немного похолодает. Дожди ожидаются почти в каждой области. Но уже со вторника снова будет тепло и сухо. 

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