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В Беларуси сегодня будет жарко

Оранжевый уровень опасности на сегодня объявлен в Беларуси. На большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34 градуса. А уже завтра жара пойдет на спад.

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